„Im Tourismus lacht die Sonne nicht jeden Tag!“

Was sehen Sie als größte Errungenschaft in den ersten drei Jahren in Ihrem Job?

Ich traue mich zu sagen, in dieser Zeit ist so viel weitergegangen im Burgenland Tourismus wie noch nie. Höhepunkte sind die Umsetzung des neuen Tourismusgesetzes inklusive Strukturreform, verschlankt auf drei regionale Tourismusverbände, und das flächendeckend verbindliche digitale Meldewesen, das es nur im Burgenland gibt.