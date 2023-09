Massa will weiter Weltmeister 2008 (!) werden

15 Jahre nach dem „Crashgate“ von Singapur will der damalige Formel-1-Pilot Felipe Massa weiterhin mit aller Vehemenz um Wiedergutmachung für seine WM-Niederlage kämpfen. Der Brasilianer strebt in einer Auseinandersetzung mit der Königsklasse und dem Automobil-Weltverband FIA eine juristische Klärung an, um nachträglich als Weltmeister anerkannt zu werden und Schadenersatz für mutmaßlich entgangene Einnahmen zu bekommen.