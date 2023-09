Denkmalschutz spricht jetzt beim Josefinum mit

Der Plan der Gemeinden Bildein, Eberau, Moschendorf und Deutsch Schützen ist kein Neuer: in den nächsten Jahren soll es mit dem Projekt Campus Pinkaboden ein neues Bildungsangebot - von der Kinderkrippe bis zur Mittelschule - geben. „Damit wollen wir das Bildungs- und Betreuungsangebot in der Region ausweiten und auch in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie neue Maßstäbe setzen“, erklärt Hansjörg Schrammel vom Projektteam.