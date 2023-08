„Regionalität liegt nicht mehr im Vordergrund“

Die oftmals idyllische Darstellung des Lebens am Bauernhof entspreche in den seltensten Fällen der Realität. Vielmehr gehören hohe unternehmerische Arbeitsleistungen, Zukunftsängste, Generationenkonflikte und nicht zu vergessen der große Druck, den steigenden Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden, zum Alltag auf den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Unwetter und Extremwettersituation lassen die ohnehin hohe Belastung in den Bauernfamilien noch weiter ansteigen.