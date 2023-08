Mit Auto in langer Kurve plötzlich beschleunigt

Wie die Polizei berichtet, war am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr ein 75-jähriger Mann in seinem Pkw in Langen bei Bregenz unterwegs. Laut Zeugenaussagen befand sich der Lenker mit seinem Wagen gerade in einer langgezogenen Kurve, als er plötzlich aufs Gas stieg und beschleunigte. Daraufhin geriet der Wagen links über den Fahrbahnrand und krachte frontal gegen einen Baum samt Spielhaus.