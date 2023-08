Kein Platz im Cardinals-Kader für Seikovits

Der Wiener Bernhard Seikovits muss weiter auf seinen ersten Einsatz in der National Football League (NFL) warten. Der 26-jährige Tight End schaffte es auch im dritten Anlauf nicht in den NFL-Kader der Arizona Cardinals und bleibt weiter im Trainingskader des Teams. Damit ist Bernhard Raimann von den Indianapolis Colts der einzige Österreicher in der NFL.