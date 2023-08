Teenie-Mutter wollte Killer für Sohn (3) anheuern

Weil ihr dreijähriger Sohn ihrem Liebhaber lästig war, hat eine 18-jährige Mutter in Florida versucht, einen Auftragsmörder anzuheuern. Doch sie landete auf einer Parodie-Website, als sie versuchte, ihren mörderischen Plan in die Tat umzusetzen. Der Betreiber der Seite informierte die Polizei. Die Frau wurde bereits im Juli, ihr Freund am Montag verhaftet. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.