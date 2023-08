Dutzende Todesopfer bei Großbrand in Johannesburg

Das Feuer war in der Nacht in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen. Dutzende Bewohner seien ins Freie gebracht worden, so Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, Donnerstagfrüh via Twitter (X). Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.