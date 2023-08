Linzer nach mehreren Online-Betrügereien gefasst

Festnahme und Geständnis

Der 22-Jährige steht im Verdacht, zwischen Ende Mai und Mitte Juli mehrere Betrügereien mit Opfern in ganz Österreich begangen zu haben. Am Mittwoch konnte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Linz festgenommen werden. Er zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.