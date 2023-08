Am Freitag startet die neue Handball-Saison und krone.tv wird pro Spieltag ein Live-Spiel in ihr Wohnzimmer liefern. Im Vorfeld spricht Moderator Martin Grasl mit HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller über die Supercup-Ergebnisse, den Media Day und den bevorstehenden Liga-Auftakt in der HLA-Meisterliga. „Wir haben richtig gute Spieler und Typen in der Liga“, ist sich Edelmüller sicher.