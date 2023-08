Heuschrecken läuten den Spätsommer ein

Rund 140 verschiedene Arten

Am besten beobachten kann man die grünen und braunen Hüpfer im August und September, weil in dieser Zeit alle Arten mit ihrem Gesang auf sich aufmerksam machen. Sie knirschen mit ihren Mundwerkzeugen, trommeln mit ihren Beinen oder reiben ihre Deckflügel aneinander oder gegen ihre Hinterbeine. Dabei sind es in erster Linie die Männchen, die man singen hört. Ihr Gesang dient dem Zweck, Weibchen zur Paarung anzulocken, aber auch ihr Revier gegen Konkurrenten zu verteidigen. In Österreich gibt es rund 140 verschiedene Arten, jede hat ihr eigenes charakteristisches Zirpen, Knarren oder Rattern. Bei uns kommen Heuschrecken von den niedrigen Tallagen bis hin zu den alpinen Bergregionen, und von den moorigen Landschaften bis zu den Steppgebieten vor, wobei im Osten und Süden die Artenvielfalt besonders groß ist.