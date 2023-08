Bitter: Lobnig-Duo muss sich kurz vor WM trennen

„Wir gehen diesen Weg definitiv gemeinsam, wollen im Doppelzweier zu den Olympischen Spielen in Paris“, hatte Magdalena Lobnig, Olympia-Bronzene im Einer in Tokio, vor einem Monat noch gesagt. Damals hatten die Schwestern beim Weltcup in Luzern gerade eine Klatsche kassiert. Mit Rang elf und der eigenen Leistung war man damals gar nicht zufrieden. Leichte Zweifel am Olympia-Projekt klangen sogar durch.