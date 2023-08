Nach Hochwasser-Alarm gibt es nun Entwarnung

Intensive Regenfälle in Tirol führten am Montag zu starken Anstiegen der Salzach und des Inns. Die starken Regenmengen erreichten kurz darauf Oberösterreich und sorgten auch dort zum Ansteigen der Seen und Flüssen.

Vor allem war das Seengebiet sowie das Innviertel und Teile des Hausrucksviertel betroffen. Dort regnete es bis zu 100 Liter pro Quadratmeter binnen 48 Stunden.