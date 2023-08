Wiener Ärztekammer zeigt Ex-Chef Szekeres an

Der Bruderkrieg in der Wiener Ärztekammer eskaliert weiter: Nun zeigen die Wiener Ärzte den früheren Ärztekammer-Präsidenten Thomas Szekeres wegen Amtsmissbrauchs an. Es geht weiterhin um die Skandalfirma „Equip4Ordi“, wo wegen zwielichtiger Geldflüsse in Millionenhöhe auch gegen den derzeitigen Präsidenten Johannes Steinhart ermittelt wird.