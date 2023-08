Spendenaufruf für Sara (16): Mutter schildert Leid

Es war Dienstag, der 16. August 2022, als sich die damals 15-Jährige, die zum Islam konvertiert war, diesen sehr streng auslebte und einen Mann nach islamischem Recht heiratete, verschwand. Mit dabei hatte das Mädchen einen Reisepass und den Koran. Am Tag ihres Verschwindens traf sie in der Jugendeinrichtung in Innsbruck, in der sie lebte, ein Sozialarbeiter. Die Jugendliche hatte einen großen Rucksack bei sich - sie betonte, dass sie sich mit einer Freundin für ein Picknick treffen möchte. Einer Angehörigen hatte sie einen Tag vor ihrem Verschwinden gesagt, dass sie mit ihrem Ehemann vorhabe, ins Ausland zu gehen. Dabei erwähnte sie die beiden Städte München und Köln.