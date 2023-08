Geköpfter Pinguin in Rostocker Zoo gefunden

„Best European Zoo Award“

Der Rostocker Zoo ist, mit 6500 Tieren und davon 500 verschiedene Arten, der größte Tierpark in Mecklenburg-Vorpommern. Zusätzlich wurde der Zoo mehrmals als „Best European Zoo Award“ ausgezeichnet. Weitere Übergriffe an den Tieren oder Misshandlungen durch Dritte sind in den letzten Jahren nicht verzeichnet worden. Die getötete Pinguinart gehört laut Weltnaturschutzunion zu den bedrohten Vogelarten und wird als „gefährdet“ eingestuft.