Tierschützer schicken „Reisewarnung“ für Vögel aus

Nach den Turteltauben - die, wie berichtet, in manchen Bundesländern noch bejagt werden dürfen - steht nun auch die Abschusspraxis bei den Wachteln und Bekassinen in der Kritik von Tierschützern. Das Burgenland sei das einzige Bundesland, in dem diese beiden Vogelarten bei ihrem Herbstzug abgeschossen werden dürfen, heißt es von den Initiatoren, welche mit einem Volksbegehren ein neues Bundesjagdgesetz erreichen wollen.