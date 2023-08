Ukrainische Jets stoßen zusammen - 3 Piloten tot

Selenskyj trauerte in Videoansprache

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gedachte am Abend der drei Piloten. „Mein Mitgefühl den Angehörigen und Vertrauten, allen denjenigen, die die jungen Männer gekannt haben“, sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Pilschtschykow habe viel zur Luftverteidigung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression beigetragen, erinnerte Selenskyj.