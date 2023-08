Mehr als 700 Einsätze waren durch Sturmfront nötig

Es war wie eine Götterdämmerung: geradezu blitzartig breitete sich eine Gewitterfront am Samstagabend über Oberösterreich aus. Mehr als 700 Feuerwehreinsätze waren die Folge. In den Bezirken Braunau und Schärding mussten mehrere Personen gerettet werden, die in ihren Fahrzeugen eingeschlossen waren.