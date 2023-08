„Es geht darum, mit Erwartungen zu brechen“

Ich merke schon, dass wir in diesem Stück unterschiedliche Beziehungen haben. In der Rolle der Buhlschaft lieben wir uns auf Augenhöhe und in der Rolle als Tod stehen wir uns mehr als Gegenspieler gegenüber. Da fordern wir uns dann auch ein bisschen mehr gegenseitig heraus. Der Tod ist ja auch viel dominanter. Dieser Gegensatz war für mich auch insofern interessant, weil an der Rolle der Buhlschaft so viele Assoziationen hängen, viele Frauenfragen und so weiter. Am Tod überhaupt nicht, da muss man nicht ständig hinterfragen, ob der auf Augenhöhe mit dem Jedermann ist oder nicht. Das hat mich im Spiel freier gemacht.