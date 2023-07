Jedermann: Hoffnung auf zumutbares Maß an Witz?

Zurück zum ewigen Werk – und dessen unzähligen Interpretationen. Wobei man rasch erkennt, dass sich das Bühnengeschehen vom konservativen Purismus bis zu einem Curd Jürgens in der Titelrolle erst in diesem Jahrhundert so (r)evolutionär dynamisiert hat. Emotional wohl erst, seit sich der sehr lange und einige Buhlschaften verschleißende Peter Simonischek vom Geschehen vor dem Dom verabschiedet hat. Sein Habitus und sein Vortrag ließen doch wieder Macho-Facetten anklingen, nachdem Klaus Maria Brandauer, Helmuth Lohner, Ulrich Tukur oder Gert Voss sensibel- individuelle Rollen-Schattierungen forciert hatten. Für ein erkennbares Maß an Kontinuität dieser Ära sorgte gewiss auch Langzeit-Regisseur Gernot Friedel.