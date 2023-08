Kleine Zwergohreule wurde zum Unwetter-Opfer

„In der Ästlingsphase erkunden die noch flugunfähigen Jungeulen die Umgebung des Nestes mit Flattersprüngen und verwenden auch den Schnabel geschickt zum Klettern. In dieser Zeit werden sie weiter von den Eltern mitversorgt“, erklärt Falkner Franz Schüttelkopf den Normalfall. In Kärnten gibt es ein Inselvorkommen dieser zweitkleinsten heimischen Eulenart - sogar in der Innenstadt von Spittal.