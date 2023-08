Spannend wird am Sonntag nur die Wahlbeteiligung

Der jüngste Dorfchef, aber keine Frau im Gemeinderat

„Bis zur konstituierenden Sitzung am 14. September werde ich noch mehrmals wöchentlich ins Pitztal fahren“, so Huter, der beim „Krone“-Besuch zufällig „Jerzens-Tag“ hatte, „bisher lief alles ohne Probleme ab“. Doch vorher die Wahl am kommenden Sonntag! Die formelle Wahl, denn der Ausgang steht jetzt schon fest: Johannes Reinstadler ist der einzige Kandidat für den Dorfchef und die einzige Liste ist eine Fusion der früheren drei Gruppierungen. Man ist sich also einig. „Es wird einen jungen Gemeinderat geben und fünf neue“, freut sich der jüngste Tiroler Dorfprimus in Spe, „leider ohne weiblicher Beteiligung. Ich habe ungefähr 60 Frauen erfolglos angesprochen“.