Pizzera und Jaus als Ermittler wider Willen

„Es gibt viel Gewalt, aber auch viel Humor“

Diese Vertrauensübung scheint jedenfalls gelungen zu sein. Denn die Mischung im Film passt laut Pizzera: „Es gibt viel Gewalt, aber auch der Humor geht nicht verloren.“ Es sei eine Art „Film Noir, der aber in Österreich spielt“, beschreibt Pizzera den Film, der am 6. Oktober seine Premiere in Wien feiert.