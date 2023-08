„Ich fahre ein E-Auto, weil es die Zukunft ist“

Für das Prädikat „Alpenrebell“ ist Tirols Landeshauptmann Anton Mattle in seinem Auftreten zu seriös. Doch seine politischen Ansichten sind nicht auf einer Linie mit ÖVP-Chef Karl Nehammer. Die Freiheitlichen sind für Mattle kein Koalitionspartner - egal, ob mit oder ohne Herbert Kickl an der Spitze. Denn für Tirols Landeshauptmann zähle auch das blaue Parteiprogramm. Mit Finessen wie diesen beschäftigt sich eine Bundes-ÖVP nicht. Im „Krone“-Sommerinterview hofft er auch, dass noch in dieser Legislaturperiode ein Klimagesetz kommt. Auch nicht gerade eine Priorität seiner Partei.