Ab nach Bayern: Klub bestätigt Abschied von Goalie

Traurig und stolz

„In den kommenden Tagen werden wir Abschied nehmen von Daniel Peretz, unserem geschätzten Torhüter und Freund“, so Klub-Eigentümer Mitch Goldhar. „Wir sind traurig, Daniel gehen zu sehen, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, viel Erfolg bei all ihren Unternehmungen in den kommenden Jahren. Danke, Daniel und viel Glück!“