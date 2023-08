Kurzzeit-Gäste strömen wieder in die Altstadt

Kreibich will Messebahn schneller umsetzen

Das hat auch Kreibich als Problem erkannt. „Bei den Tagestouristen müssen wir mit den Zahlen runterkommen“, sagt er. Dazu will er „mit den organisierten Reisebus-Unternehmen in einen Dialog kommen“. In der Getreidegasse und Umgebung will der ÖVP-Chef weniger Souvenirläden, dafür notfalls mit Beschränkungen arbeiten.