Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Finnley verhält sich fremden Menschen gegenüber anfangs vorsichtig und zurückhaltend. Der hübsche, einjährige Mischlingsrüde lebte kurze Zeit in einem Haus mit Garten am Land, davor führte er ein sehr reizarmes Leben. Er reagiert daher in manchen Situationen noch etwas unsicher. Finnley fährt jedoch bereits problemlos im Auto mit und geht brav an der Leine. Zeitweiliges Alleinbleiben muss er noch in kleinen Schritten lernen. Der Vierbeiner freut sich auf ein Zuhause mit Garten in ländlicher Umgebung. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.