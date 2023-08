Mit Machete gedroht: Räuber-Duo geschnappt

Zwei maskierte Männer klopften an die Wohungstür eines Paars in Salzburg. Die Tür wurde einen Spalt geöffnet, das Brutalo-Duo drang gewaltsam in die Wohung ein. Sie bedrohten die Bewohner mit einem Messer und einer Machete und forderten Geld. Sie flüchteten ohne Beute. Der Vorfall erreignete sich bereits am 1. August - jetzt hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter schnappen.