Jetzt ist es fix! So geht es mit Hülkenberg weiter

„Ich genieße es, Teil des Teams zu sein. Wir treten in einem sehr engen Mittelfeld an, und ich freue mich, die gemeinsame Reise fortzusetzen“, blickt auch Hülkenberg selbst den kommenden Herausforderungen erwartungsvoll entgegen. Neben dem Deutschen hat auch Kevin Magnussen einen Vertrag für die kommende Saison in der Tasche.