Kriegsreporter 1991 getötet: Offiziere vor Gericht

Freitag, 28. Juni 1991: Zwei Tage nach Ausbruch des Zehn-Tages-Krieges in Slowenien brachten sich der Kriegsreporter Nick Vogel (Sohn des Schauspielerpaares Gertraud Jesserer und Peter Vogel) sowie sein Kollege Norbert Werner am Flughafen von Laibach in journalistische Stellung. Nach mehreren Luftangriffen am Vormittag und einem ausgemachten Waffenstillstand wagten sich die Reporter schließlich mit ihrem SUV auf das Rollfeld.