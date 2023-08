Feinstaub- und Ozonwerte hielten sich in Grenzen

Die nationalen Grenzwerte für Feinstaub wurden an allen Messstationen unterschritten. Der Jahresmittelwert lag nie über 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch die gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft erlaubten 25 Überschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter wurden an allen Messstationen eingehalten. Höhere Feinstaubbelastungen gab es nur an einzelnen Orten an Tagen mit besonderen Ereignissen, etwa nach Silvester oder neben einer großen Baustelle.