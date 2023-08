Rodionov scheitert zum Auftakt der US-Open-Quali

Jurij Rodionov hat den Kampf um ein Ticket für den Hauptbewerb der US-Tennis-Open gleich zum Auftakt der Qualifikation verloren. Am Dienstag unterlag der an siebenter Stelle gesetzte Niederösterreicher in der ersten Runde dem US-Amerikaner Patrick Kypson 4:6,4:6, der Traum von der erstmaligen Teilnahme an den US Open ist damit vorerst geplatzt.