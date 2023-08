Schafe unbetäubt geschächtet: „Riesensauerei!“

Video hält Qualen der Schafe fest

Die prinzipiell bewilligte Vorgehensweise wurde nicht korrekt eingehalten: Nach dem sogenannten Schächtschnitt hätten die Tiere sofort betäubt werden müssen. Mindestens fünf Minuten hätten sie dann ausbluten sollen. An all diese Regelungen, festgelegt in einem Bescheid, hielt sich ein niederösterreichischer Schlachtbetrieb nicht. Festgehalten ist das auf Video. Deswegen sitzen nun der Geschäftsführer, sein Sohn und vier weitere Männer vor Gericht.