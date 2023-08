ChatGPT soll bald in Unterricht integriert werden

Erste Schritte wurden schon gemacht

Die Pädagogische Hochschule OÖ (PH OÖ) bietet schon jetzt umfassende Lehrveranstaltungen zu Themen wie Digialisierung, Künstliche Intelligenz und ChatGPT an. Im aktuellen Schuljahr konnten so über 8000 Pädagogen und angehende Pädagogen an mehr als 3200 Unterrichtseinheiten zu den oben genannten Themen teilnehmen. In Schulen wurde ebenfalls der Startschuss gegeben, indem zukünftig das Pflichtfach „Digitale Grundbildung“ am Lehrplan stehen wird.