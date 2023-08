Tiroler musste nach Surfunfall reanimiert werden

Von Wasser flussabwärts getrieben

Während des Surfens stürzte der Vater vom SUP und wurde durch die Wucht des Wassers flussabwärts getrieben. „Dabei wickelte sich die Sicherungsleine des SUP um seine Beine, wodurch er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien konnte.“ Der Sohn erkannte sofort die gefährliche Lage, in der sich sein Vater befand. „Er versuchte, ihn zu befreien, was ihm wegen der starken Strömung aber nicht gelang.“