Thiem muss Antreten in Winston-Salem absagen

Kitzbühel-Finalist Dominic Thiem hat seine Teilnahme per Wildcard am laufenden ATP-Tennisturnier in Winston Salem wegen einer Magen-Darm-Erkrankung zurückgezogen. Der noch bis nächste Woche 29-Jährige hätte bei diesem US-Event in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in Runde eins gegen Arthur Rinderknech antreten sollen. Den Franzosen hatte er zu Monatsbeginn im Kitzbühel-Viertelfinale besiegt. Sebastian Ofner steigt in Winston-Salem nach einem Freilos in Runde zwei ein.