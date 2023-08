Lernen in den Ferien wird immer beliebter

„Das Motto lautet an allen Standorten gleich: Gemeinsam lernen, spielen, kreativ sein und die Zeit genießen“, so Winkler. Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Hauptwohnsitz im Burgenland. Sie haben in allen Bezirken die Möglichkeit, zwei lehrreiche und interessante Ferienwochen zu verbringen. An 16 Standorten haben gestern die Camps geöffnet. Bis 1. September können Kinder im Alter vom verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur achten Schulstufe nachholen, was sie während des vergangenen Semesters versäumt oder nicht mitgekriegt haben.