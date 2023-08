Katie Price wird für ihre absurde Diät kritisiert

Jo-Jo-Effekt und Selbstzweifel unter den Sorgen

„Das ist das Problem der Gesellschaft. Kein Wunder, dass so viele Kinder Probleme haben, wenn man 800 Kalorien pro Tag zu sich nimmt“, schrieb beispielsweise ein User. Ein anderer kommentierte den Beitrag so: „Das ist wirklich nicht gut, sorry… Ein Defizit wie dieses wird die extra Pfunde nur zurückbringen, besser du hebst es auf 1.700 Kalorien pro Tag, isst gesund und treibst Sport. Das würde helfen, weil so tut’s das nicht.“