Österreichs Scheichs: Wer vom Gasfund profitiert

Nach der Meldung des Rekordfundes eines neuen Gasvorkommens in 5000 Meter Tiefe schwelgen die Bewohner der Region gerne in Erinnerungen an jene „goldenen Zeiten“, als die sprudelnden Erdschätze noch für Goldgräberstimmung in verschiedensten Branchen sorgten. Vor allem mit der Erschließung großer Vorkommen in den 1960er-Jahren erlebte die Marchfeld-Ebene einen regelrechten Boom, und es wurde gefördert auf (Fossil-)Teufel komm raus.