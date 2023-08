Jürgen Klopp: „Hört auf, diesen Scheiß zu singen!“

„I‘m so glad that Jürgen is a Red“, grölten die Anhänger des FC Liverpool lautstark und bejubelten auch den Coach. Es war eine Anspielung auf den Hit der Beatles „I feel fine“. Doch Klopp platzte der Kragen, der Deutsche schimpfte. „Könnt ihr aufhören, diesen Scheiß zu singen? Könnt ihr damit aufhören?“, rief er in Richtung der Fans.