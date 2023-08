Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die einjährige Mischlingshündin Emma lernt schnell und steckt altersgemäß voller Energie. Kinder im zukünftigen Zuhause sollten schon älter und ruhiger sein, damit die verspielte Hündin auch Zeit zum Entspannen findet. Emma hat kurze Zeit in einer Wohnung gelebt und konnte sogar schon kurze Zeit alleine bleiben. All das wird sie im neuen Zuhause nochmals auffrischen müssen. Das entspannte Mitfahren im Auto muss die liebe Spürnase noch in kleinen Schritten erlernen. Ein Lebensplatz in ländlicher Gegend oder am ruhigen Stadtrand wird gesucht. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.