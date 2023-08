23-Jähriger stürzt mit Geländewagen ab: Drei Tote

Schrecklicher Unfall am Sonntagabend in der Steiermark: Ein 23-Jähriger kam in Schladming mit seinem Geländewagen von einer Gemeindestraße ab und stürzte über einen Abhang. Drei Fahrzeuginsassen erlitten tödliche Verletzungen, eine Person wurde verletzt. „Es war ein schwerer Tag für uns“, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr. Helfer kannten die Opfer persönlich.