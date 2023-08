Wohnblock nach Balkonbrand evakuiert

Bemerkt wurde das Feuer um kurz vor 17 Uhr von Nachbarn, die Rauchschwaden vom Balkon ziehen sahen - sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Balkon bereits in Vollbrand. Als erste Sofortmaßnahme wurden die Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert. Das war auch gut so: Denn in der Zwischenzeit hatten die Flammen auf einen weiteren Balkon übergegriffen. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr herausfordernd, erst gegen 18 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzte gab keine zu beklagen, die Bewohner jener Einheit, auf deren Balkon das Feuer ausgebrochen war, befanden sich zu dieser Zeit außer Haus. Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Ermittlungen werden von Beamten des Landeskriminalamts in Kooperation mit der Polizeiinspektion Bregenz geführt. Die Arlbergstraße war während des Löscheinsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt.