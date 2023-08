Bezzecchi-Bestzeit im MotoGP-Training in Spielberg

In Q2 wird um die Poleposition gekämpft

Die schnellsten zehn Fahrer des Freitag-Trainings qualifizieren sich direkt für das zweite Qualifying „Q2“ (11.15 Uhr) und kämpfen dort um die Poleposition. Im ersten Qualifying „Q1“ (10.50 Uhr) fahren die verbleibenden zwölf Piloten, die es im Training nicht in die Top-Ten geschafft hatten, um zwei weitere Plätze im „Q2“. Die Startplätze 13 bis 22 stehen danach fest. Im Sprintrennen, das anders als in der Formel 1 an jedem Rennwochenende ausgetragen wird, gibt es ebenfalls Punkte für die WM-Wertung zu holen. Der Sieger erhält zwölf Zähler, für Platz 9 gibt es noch einen WM-Punkt.