Wetterglück und ein Puccini-Rekord

Nach rund fünf Wochen gehen die Bregenzer Festspiele am Sonntag für heuer zu Ende. Nicht weniger als 249.000 Besucher und Besucherinnen wird das Kultur-Festival am Bodensee dann gezählt haben. Dass zwei Produktionen - das Spiel auf dem See und die Hausoper - mit einer Auslastung von 99 Prozent bilanziert werden können, erfüllte nicht nur Intendantin Elisabeth Sobotka mit Zufriedenheit, auch Geschäftsführer Michael Diem und Festspiel-Präsident Hans Peter Metzler zeigten sich am Freitag über das Ergebnis der diesjährigen Saison mehr als erfreut.