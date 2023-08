Feurige Taekwondo-Show unterm Lindwurm

28 Taekwondo-Schulen gibt es in Österreich, der Verein ITF Taekwondo Hwarang Klagenfurt wurde 2011 gegründet. Am Donnerstag traten 150 Kämpfer am Neuen Platz in Klagenfurt auf. Und sie boten vor dem Lindwurm eine feurige Show. „Viele Kämpfer konnten vom ersten auf den zweiten Dan wechseln, viele haben die Prüfung für den dritten Dan geschafft“, erzählt Peter Kollermann.