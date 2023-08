Thiem: Trainingseinheiten statt Masters-Turniere

Feinschliff in Winston-Salem

In den Staaten feierte der Lichtenwörther bekanntlich seinen größten Triumph, als er 2020 bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte. Den Feinschliff für die heurige Auflage (28. August - 10. September) will sich Thiem in der kommenden Woche beim ATP-250-Event in Winston-Salem (20. - 26. August) holen, wo er im Laufe seiner Karriere bislang zweimal aufschlug.