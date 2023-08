Wo die EVN in Europa die Nummer Eins ist

Größtes Einzelprojekt war (mit Partnern) die Kläranlage in Kuwait (1,6 Mrd. €). In Tubli (Bahrain) entsteht eine Kombination aus Klärschlamm-Verbrennung und Kläranlage. In Polen, Rumänien oder Litauen ist man im Geschäft. Die größten Konkurrenten für die EVN-Tochter sind zwei französische Konzerne, „aber wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir Anlagen in allen Größen bauen können“ (Szyszkowitz). Hält der Auftrags-Boom an, wird sich bald die Frage stellen, ob man einen Partner in die WTE hineinnimmt, um für größere Aufgaben gewappnet zu sein.