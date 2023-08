Verletzten-Misere als Chance für zweite Garde

Kamil Piatkowski

Sein Abgang war fast schon beschlossene Sache. Durch die Ausfälle von Oumar Solet und Leandro „Leo“ Morgalla ist die Personaldecke der Bullen im Defensivbereich derzeit aber so dünn, dass ihm in der Steiermark sogar ein Platz in der Startelf winkt. Dass er großes Potenzial hat, steht außer Zweifel. Gezeigt hat er es bei den Bullen bislang aber zu selten. Auch er muss die Chance, die sich ihm jetzt bietet, am Schopf packen.